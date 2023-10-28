На Черкащині затримали підозрюваного у скоєнні вбивства

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження. Зловмисника, який наніс ножове поранення затримали у процесуальному порядку. Наразі він в ізоляторі тимчасового тримання.

Як стало відомо, жителі Тального влаштували застілля. Чоловіки випивали разом, а потім раптово між двома виник конфлікт, внаслідок якого одному з учасників встромили ножа у спину. 49-річного чоловіка знайшли мертвим на вулиці. Про це повідомили до поліції 26 жовтня близько першої години ночі.

Поліцейські оперативно встановили та затримали правопорушника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Затриманому, під процесуальним керівництвом прокуратури, слідчі повідомили про підозру.

В умисному вбивстві, ч .1 ст. 115 КК України, підозрюють 46-річного тальнівчанина. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Черкаської області