На Полтавщині ОЗГ судитимуть за привласнення понад 18 мільйонів бюджетних гривень

Ці кошти комерційна структура безпідставно отримала у якості відшкодування податку на додану вартість.

Злочинну «схему» привласнення коштів державного бюджету та осіб, причетних до її організації, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з прокуратурою області.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що організував «схему» керівник комерційної структури, яка займалася експортом молочної продукції. Залучив до протиправної діяльності двох бухгалтерів свого підприємства.

Згідно з укладеною угодою підприємство мало експортувати продукцію у відповідних обсягах, якості та певного виробника. Знаючи, що за своїми потужностями виробник не в змозі виготовляти таку кількість молочної продукції, керівник товариства підшукав вітчизняних виробників для закупівлі у них продукції аналогічної якості. В подальшому експортував її під торгівельною маркою зазначеного в договорі виробника.

Крім того, з метою штучного формування та збільшення розміру податку на додану вартість, зловмисники проводили безтоварні операції з купівлі-продажу молочної продукції за завищеними цінами.

Упродовж 2016-2017 років за постачання молочної продукції за межі України ділки безпідставно отримали з державного бюджету відшкодування податку на додану вартість — понад 18 мільйонів гривень.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальні акти стосовно керівника та двох бухгалтерів комерційної структури скеровані до суду. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків на майно, загальною вартістю понад 18 мільйонів гривень, накладено арешт. Також співробітники прокуратури Полтавської області звернулися до суду з позовом про відшкодування завданих державі збитків.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України