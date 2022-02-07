На Полтавщині патрульного затримали на хабарі

У Кременчуці, що у Полтавській області, співробітник патрульної поліції вимагав 17 000 гривень «відкупних» у водія, який керував авто у стані сп’яніння. На одержанні «авансу» поліцейського затримали.

Працівники Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали інформацію про вимагання неправомірної вигоди співробітником Управління патрульної поліції. Інспектор УПП у Полтавській області під час несення служби разом з напарником зупинили автомобіль, за кермом якого перебував водій з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Однак замість складання відповідних адміністративних матеріалів 29-річний патрульний запропонував правопорушникові можливість «відкупитися». За непритягнення за ст.130 КУпАП поліцейський мав намір отримати 17 000 гривень.

Відразу після отримання патрульним першої частини хабаря його затримали на місці злочину оперативники внутрішньої безпеки НПУ під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.

Поліцейському готується вручення підозри за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі його затримано в процесуальному порядку до обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини фігурантові може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

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Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України