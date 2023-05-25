Катування в Кагарлицькому відділу поліції: ДБР ініціювало 50 експертиз та провело понад 100 допитів

24 травня за матеріалами ДБР суд виніс вирок щодо двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції в Київській області за фактом катування, незаконного утримання людей та зґвалтування (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби L<H/

Суд визнав двох фігурантів винними та призначив ексначальнику кримінальної поліції (ексначальник сектору карного розшуку) та оперуповноваженому райвідділу покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Для забезпечення правосуддя та справедливості ДБР в ході досудового розслідування провело значний обсяг роботи аби достеменно установити обставини злочинів та здобути беззаперечні докази вини підозрюваних.

Нагадаємо, що у травні 2020 року тоді ще правоохоронці застосували тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Вони вдягали на неї протигаз, кайданки та стріляли із табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували.

Крім того, у січні 2020 року ці ж обвинувачувані, з метою отримання визнавальних показів, били затриманих в інших провадженнях, вивозили їх у багажнику за околиці міста, катували електричним струмом. Після цього приковували кайданками до батареї в коридорі, де потерпілі перебували до наступного дня.

Під час розслідування знущань над жінкою працівники ДБР виявили й низку інших випадків катувань у зазначеному відділку поліції за участі інших правоохоронців.

Окремо зазначимо, що фігуранти справи використовували свої професійні навички та службові можливості для того, аби якомога краще приховати свої злочини та докази, які можна було б використати в суді.

Враховуючи ці обставини працівники ДБР провели:

понад 100 допитів усіх потерпілих та свідків;

31 впізнання;

9 слідчих експериментів;

9 обшуків.

Також було призначено майже 50 експертиз, серед яких: судово-медичні, балістичні, дактилоскопічні, електротехнічні (щодо телефонного апарату «ТА-57», яким катували потерпілого, пропускаючи електричний струм до тіла напругою до 100 Вольт), молекулярно-генетичні, судово-психологічні з використанням поліграфу, комп’ютерно-технічні, експертиза вибухових речовин, експертиз зброї, психолого-психіатричні (щодо осудності підозрюваних) та інші комплексні дослідження.

Крім того, працівники ДБР вилучили та оглянули десятки годин відеозаписів з камер відеоспостереження Кагарлицького відділу поліції, на яких зафіксовано переміщення підозрюваних та потерпілих. Увесь комплекс проведених ДБР заходів дозволив стороні обвинувачення обґрунтовано довести вину підозрюваних.

За матеріалами розслідування ДБР загалом п’яти поліцейським з Кагарлицького відділення вручили обвинувальні акти за статтями: катування, насильницького зникнення та зґвалтування.

Наразі суд виніс вирок щодо двох фігурантів, а матеріали стосовно ще трьох колишніх правоохоронців Кагарлицького райвідділу поліції виділені в окремі провадження.

Процесуальне керівництво здійснював Офіс Генерального прокурора.