На Полтавщині поліцейські ліквідували канал постачання наркотиків до виправної установи

Організатору та виконавцям повідомлено про підозри.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області спільно зі слідчими поліції області припинили протиправну діяльність злочинної групи.

33-річний так званий «смотрящий» за одним із корпусів виправної установи, раніше судимий за подібний злочин, а також угон авто та крадіжку, налагодив «схему» постачання та розповсюдження метадону та канабісу.

Використовуючи свій авторитет та злочинний вплив, у спільники залучив осіб, які відбувають покарання, а також тих, які перебувають на волі.

Наркотичні та психотропні речовини передавались під виглядом посилок разом з побутовими речами.

У виправній установі засуджені реалізовували наркотики серед інших утриманців установи, а кошти розподіляли між собою. Частину наркотиків видавали засудженим як виграш в азартних іграх, за які відповідав «смотрящий».

У четвер, 9 грудня, поліцейські провели санкціоновані обшуки у виправній установі та за місцями проживання фігурантів на волі. У ході заходів було виявлено і вилучено пакети та згортки з канабісом, шприци із залишками наркотичних та психотропних речовин, чорнові записи.

Так званому «смотрящому» повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу), ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Трьом учасникам злочинної групи оголошено підозри за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Заходи проводили за участю батальйону поліції особливого призначення та працівників виправної установи.

Процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України