На Полтавщині поліцейські вилучили з незаконного обігу майже 30 тонн спирту

Склад зберігання знаходився на території одного із заводів, а реалізовували спирт виключно оптовими партіями. За попередніми підрахунками, вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить понад мільйон гривень.

Факт протиправної діяльності викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області разом з колегами-правоохоронцями.

Підакцизний товар зберігався у складських приміщеннях та автомобілі на території одного із заводів Полтавщини. Реалізовували етиловий спирт виключно оптовими партіями як зі складу, так і з вантажівки.

Сьогодні, 24 березня, за результатами проведених обшуків правоохоронці вилучили з незаконного обігу майже 30 тонн спирту та пусту тару для його зберігання. За попередніми даними, вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить понад мільйон гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритого за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, здійснюють слідчі Полтавського обласного управління фіскальної служби за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України