Киянина викрили у незаконному зберіганні зброї та набоїв

Під час проведення обшуків у будинках 45-річного киянина поліцейські виявили та вилучили автомат, револьвер та набої різного калібру. Порушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Співробітники управління карного розшуку спільно з працівниками слідчого управління ГУНП в м. Києві та сектору кримінальної поліції відділу поліції на станціях залізничного транспорту за силової підтримки полку поліції особливого призначення № 1 затримали чоловіка, який зберігав вдома зброю та набої. Правопорушником виявився 45-річний киянин.

З двох будинків фігуранта поліцейські виявили та вилучили автомат, два магазини до нього, револьвер та 78 набоїв різного калібру. Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Наразі правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до скоєння інших злочинів та встановлюють походження зброї.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За процесуального погодження прокуратури вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва