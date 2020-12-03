У Вінниці оголошено про підозру у бандитизмі членам етнічного злочинного угруповання

Учасники банди мали зв’язки в кримінальних колах України та Молдови. Їм інкримінують вчинення насильницьких злочинів з метою заволодіння майном потерпілих.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, організував озброєну банду з чотирьох учасників 23-річний громадянин Молдови. До її складу увійшли раніше судимі особи, які притягуються до кримінальної відповідальності та розшукуються правоохоронними органами Республіки Молдова за корисливі злочини.

Злочинне угруповання мало чіткий розподіл ролей між його учасниками, жорстку дисципліну, використовувало конспірацію та ретельно маскувало свою злочинну діяльність. Члени банди змінювали мобільні телефони та житло, під час вчинення злочинів використовували балаклави.

Нападники діяли зухвало, застосовували вогнепальну зброю та катували своїх жертв.

В березні цього року злочинці вчинили розбійний напад на сім’ю підприємця в Іллінецькому районі. Зловмисники увірвалися до його будинку та поранили з вогнепальної зброї господаря. В присутності двох малолітніх дітей вони зв’язали дружину власника помешкання, а дідусеві погрожували застосуванням зброї. Злочинці забрали 12 тисяч гривень та мобільний телефон.

Крім розбійного нападу слідством встановлена причетність банди до вчинення крадіжок, незаконного заволодіння транспортом.

Слідчими-детективами Головного управління Національної поліції у Вінницькій області учасникам банди оголошено про підозру за ст. 257 (Бандитизм), ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 263 (Незаконне зберігання зброї та боєприпасів), ст. 187 (Розбій), ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Оперативне супроводження здійснюють оперуповноважені управління карного розшуку, процесуальне керівництво — Вінницька обласна прокуратура. Невдовзі кримінальні провадження будуть направлені на розгляд суду. Затриманим загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Відео затримання членів банди на початку червня 2020 року.

Відділ комунікації поліції Вінницької області