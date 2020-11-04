На Черкащині чоловіка до смерті забили дерев’яною палицею

У Христинівці жорстоко побили місцевого чоловіка, від заподіяних травм він помер дорогою до лікарні. Слідчі Христинівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження.

До поліції, 3 листопада, о першій годині ночі надійшло повідомлення про те, що в селі Велика Севастянівка побили місцевого мешканця. Травми, що нанесли 53-річному христинівчанину, виявилися несумісні із життям. Чоловік помер у кареті швидкої.

Правоохоронцям вдалося встановити, що між загиблим та його трьома знайомими стався конфлікт. Під час сварки зловмисники побили потерпілого дерев’яною палицею.

Вже за декілька годин поліцейські встановили особи причетних до скоєння злочину. Ними виявилися 46-річний та двоє 24-річні мешканці цього ж села.

Правопорушників затримали. У цій справі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство» КК України.

Незабаром суд має обрати зловмисникам запобіжний захід. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває. // provce.ck.ua