На Хмельниччині викрито корупційну «схему» проходження медкомісії для отримання групи інвалідності

До її організації причетний голова однієї з медико-соціальних експертних комісій. Для прикриття протиправної діяльності останній залучив посередника.

Сьогодні, 26 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили обох фігурантів одразу після розподілу отриманих коштів. Голова МСЕК через посередника отримав 1100 доларів США неправомірної вигоди за підготовку необхідних документів та безперешкодне проходження комісії для отримання групи інвалідності.

За результатами проведення обшуків в службовому кабінеті організатора «схеми» правоохоронці вилучили 5 000 доларів США та 10 000 гривень, які були підкріплені до історії хвороб осіб, які виявили бажання отримати групу інвалідності та мали б проходити відповідну комісію.

Слідчі дії тривають. Голову медико-соціальної експертної комісії та посередника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою чинним законодавством передбачена відповідальність — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Національна поліція України