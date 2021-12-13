За підготовку до вбивства на центральному проспекті Дніпра затримали 45-річного чоловіка

Затриманий встановив в багажному відділенні автомобіля «Opel» автомат Калашникова та пристосував його для здійснення дистанційних пострілів. Напад готувався на потерпілого, у якого з підозрюваним виникли боргові зобов’язання.

Нагадаємо: 8 грудня на лінію «102» надійшло повідомлення, що біля одного з будинків на проспекті Дмитра Яворницького чути постріли, після чого загорівся автомобіль «Opel Astra». На місце події одразу виїхали співробітники поліції. Після гасіння поліцейські виявили у багажнику автомат «АК-74», патрони, стріляні гільзи, обгорілі дроти з фрагментом мобільного телефону, фрагменти електронного механізму, автомобільні номери та інші речові докази. Вилучені предмети направили на експертизу.

Для розкриття злочину слідчі обласної поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку ГУНП та Департаменту карного розшуку під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури провели масштабну слідчо-розшукову роботу.

Були опитані десятки свідків, опрацьовані відео з камер спостереження та проведені слідчі заходи. В результаті правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який готував вбивство місцевого мешканця. Затриманий встановив в багажному відділенні автомобіля «Opel» автомат Калашникова та пристосував його для здійснення дистанційних пострілів.

Це був складний механізм, який складався з пристрою для пристрілки вогнепальної зброї, на якому був закріплений автомат Калашникова, та механізм самознищення. За допомогою лазерної указки було встановлено ціль для пострілів. У день злочину підозрюваний здійснив телефонний дзвінок на електронний пристрій, який привів у дію вказаний механізм.

10 грудня поліцейські провели обшук за місцем мешкання 45-річного фігуранта. У чоловіка виявили пістолет, майже 100 патронів калібру 5.45 мм, мобільні телефони, радіозасоби зв’язку, саморобні пристрої з дротами та інші речові докази.

Наразі затриманому вручено повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 (готування до скоєння умисного вбивства) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

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Національна поліція України