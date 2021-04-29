Не поділили батьківську хату – на Сумщині чоловік вбив рідну сестру

Недригайлівським відділом Роменської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного жителя Роменщини, який позбавив життя свою рідну сестру.

Подія сталась 4 березня 2021 року в смт Недригайлів. Близько 15 год у будинок до сестри прийшов її брат. Між рідними людьми певний час тривала суперечка за розподіл майна померлих батьків. Зокрема брат і сестра не могли поділити батьківську хату.

Того дня між ними на цьому ґрунті виникла сварка, під час якої брат спочатку завдав сестрі декілька ударів кулаком у обличчя, а потім двічі вдарив ножем у живіт. Від отриманої травми 44-річна жінка померла на місці події. Щоб уникнути викриття, чоловік вивіз тіло на авто за місто, облив бензином і спалив. Транспортний засіб, який належав сестрі, залишив собі. Саме під час керування цією автівкою його зупинили поліцейські. Після нетривалого спілкування з правоохоронцями чоловік зізнався у скоєному.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. За скоєне чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. На вироку суду він чекає за гратами.

Сумська обласна прокуратура