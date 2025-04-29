У столиці затримали зловмисника, який обіцяв влаштувати чоловіка на службу в ГУР МО

38-річний мешканець столиці гарантував чоловікові, що працевлаштує його у Головне управління розвідки. Щоправда, до ГУР ділок не мав жодного відношення, а гроші брав за посвідчення невстановленого зразка, запевняючи клієнта у їх дійсності.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у співпраці зі слідчими Печерського управління поліції Києва затримали 38-річного мешканця Києва, який провертав протиправні махінації.

Як з’ясувалося, зловмисник пообіцяв посприяти «зарахуванню» чоловіка до штату одного з військових підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України для отримання службового посвідчення, яке дозволить власнику безперешкодно проїжджати блок-пости, пересуватися містом та уникнути контролю з боку ТЦК.

Для «оформлення» на службу наказав передати йому пакет документів. За таку послугу забажав отримати 5000 доларів. Гроші брав частинами: спочатку аванс – 3000 доларів, а залишок після отримання документа.

Щоб підтвердити «клієнту» свої можливості фігурант продемонстрував власні документи, які нагадували посвідчення відомства лише візуально. Насправді ж відношення до розвідувального органу Міноборони зловмисник не мав і жодного посвідчення там не отримував.

Під час останньої зустрічі ділок передав клієнту посвідчення невстановленого зразка, запевняючи щодо його легітимності. Водночас, отримав від чоловіка 2000 доларів – другої частини від домовленої суми. Одразу після передачі грошей, за підтримки працівників відділу швидкого реагування ДВБ, поліцейські затримали правопорушника.

У фігуранта провели обшуки та вилучили докази, протиправної діяльності. Зокрема, печатки і відтиски печаток установ різних військових підрозділів з ознаками підробки, а також посвідчення громадської організації, що візуально нагадувало документи військового відомства. Вилучене було направлено на експертне дослідження, за результатами якого діям правопорушника буде надана додаткова правова оцінка.

Слідчі поліції вже оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Слідство триває. Процесуальне керівництво здійснює Печерська окружна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України