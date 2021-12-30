У Житомирі поліцейські припинили діяльність групи наркодилерів та затримали їх організатора

29 грудня під час слідчих дій оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю ДБН НПУ спільно з поліцейськими Житомирського райуправління та за участі бійців роти поліції особливого призначення ГУНП Житомирщини провели обшуки за місцями проживання та тимчасового перебування членів групи. За результатами вилучено наркотичні засоби вартістю близько мільйона гривень та інші докази протиправної діяльності.

Злочинну діяльність членів угруповання поліцейські документували більше ніж пів року. Під час досудового розслідування зафіксовано, що вони займались продажем наркотичних та психотропних засобів через мережу Інтернет та соціальні мережі, зокрема створили онлайн-крамницю. Там отримували замовлення, вказували спосіб оплати через електронні банкінги та повідомляли клієнтам геолокацією знаходження товару. Його розфасовували у дози та ховали у вигляді так званих закладок у загальнодоступних місцях Житомира.

За зібраними свідченнями, щомісячний обіг наркодилерів складав близько 300 тисяч гривень.

Організатором злочинної діяльності був 30-річний житомирянин, який раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів. Його спільниками – 20-річна співмешканка та 34-річний фасувальник-закладчик.

29 грудня поліцейські провели обшуки та вилучили 30 кг канабісу, амфетамін, гашиш, солі альфа PVP, банківські картки, мобільні телефони, зіп-пакети, гроші у гривнях та валюті, «чорнову» бухгалтерію та інші свідчення протиправної діяльності.

— За цінами чорного ринку вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин становить близько мільйона гривень, — повідомив заступник начальника УБН ДБН НПУ Дмитро Лісніченко.

Організатора угруповання поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Відтак членам групи може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Призначено низку експертних досліджень. Тривають інші слідчі та розшукові заходи, у тому числі встановлюються канали надходження наркотичних засобів до Житомира.

Усі слідчі дії проводились під процесуальним керівництвом Житомирської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Житомирської області