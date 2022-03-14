На Черкащині повідомлено про підозру двом мародерам

Як раніше повідомлялось, в Україні посилено кримінальну відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану, у тому числі за скоєння правопорушень проти власності.

Правоохоронні органи Черкаської області продовжують принципово реагувати на будь-які факти порушення законності.

Так, 13.03.2022 за процесуального керівництва прокурорів Звенигородської окружної прокуратури в порядку ст. 208 КПК України затримано, а в подальшому повідомлено про підозру жителю одного із сіл Звенигородського району Черкаської області, який 12.03.2022 в умовах воєнного стану, введеного на підставі Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, проник до одного з господарських приміщень домоволодіння місцевої жительки та здійснив крадіжку домашньої птиці, а також предметів домашнього вжитку.

Крім того, 13.03.2022 за процесуального керівництва прокурорів Смілянської окружної прокуратури затримано та повідомлено про підозру жителю одного із сіл Кіровоградської області, який здійснив крадіжку товару з магазину в м. Сміла.

Такі дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 КК України – таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану. Санкція статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури