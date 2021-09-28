Троє загиблих, семеро травмованих – взято під варту 19-річного водія, який скоїв смертельну ДТП у Дрогобицькому районі (фото)

Встановлено, що на момент зіткнення він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода сталася 24 серпня, близько 23.00, на автодорозі «Борислав-Самбір-Мостиська-Дрогобич» у селі Попеля Дрогобицького району. Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 19-річний мешканець Борислава, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з «Фольксвагеном Гольф» під керуванням 40-річного жителя того ж міста.

Водій «Гольфа» та двоє його пасажирів віком 16 та 20 років від отриманих під час ДТП травм померли на місці події. Ще троє пасажирів «Гольфа» — жителі району віком від 17 до 19 років — з травмами різної важкості були доставлені до лікарні.

Тілесні ушкодження також отримали водій та троє пасажирів «Пасату» віком 18, 19 та 22 роки, усі мешканці міста Борислав.

Встановлено, що на момент зіткнення водій «Пасата» перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, він ніколи не отримував посвідчення на право керування транспортним засобом. Водій був затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини повідомили затриманому про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

24 вересня, після проведення лікування, суд обрав водієві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Відділ комунікації поліції Львівської області