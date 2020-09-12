На Закарпатті поліція затримала переправника нелегалів

Вчора, 11 вересня, уночі у селі Карпати Мукачівського району Закарпатської області поліцейські провели заходи із затримання групи нелегалів та їх переправника.

Правоохоронці з’ясували, що у своєму автомобілі «Opel» 21-річний житель села Бедевля перевозить нелегальних мігрантів.

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з колегами-правоохорнцями з Запорізької області, працівниками Управління патрульної поліції, а також працівниками оперативно-розшукового відділу Державної прикордонної служби спробували зупинити автомобіль тячівця, однак чоловік законну вимогу зупинки проігнорував і почав втікати від поліцейських.

У ході переслідування двоє нелегалів зуміли втекти, а самого 21-річного тячівця разом з двома іншими пасажирами поліцейські спільно з прикордонниками затримали. Орієнтування на інших двох нелегалів правоохоронці передали по області і зрештою, чоловіків теж вдалося затримати у Сваляві.

У справі розпочате досудове розслідування за статтею 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через держкордон України. 21-річного водія затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Встановлюється коло інших осіб, причетних до процесу переправи нелегалів до країн Євросоюзу.

Поліція Закарпатської області