На Полтавщині поліція та екологи виявили браконьєра з незаконним уловом на суму понад ₴1,7 мільйона

На території Кременчуцького водосховища поблизу села Максимівка, Кременчуцького району, 28-го квітня, близько 07:30, працівники сектору поліцейської діяльності на воді міста Кременчук спільно з працівниками Державної екологічної інспекції викрили чоловіка у незаконному рибному промислі за допомогою заборонених знарядь лову.

Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, повідомив: «Слідчо-оперативна група відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції під час документування кримінального правопорушення встановила, що чоловік, 1983 року народження, за допомогою сіток, загальною довжиною близько 200 метрів, виловив 140 кілограм риби. За попередньою оцінкою представника екологічної інспекції, сума завданих державі збитків складає близько 1,7 мільйона гривень».

Дізнавачі поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми — до трьох років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією сектору поліцейської діяльності на воді

міста Кременчук)