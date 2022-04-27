На Полтавщині припинено протиправну діяльність рибних браконьєрів, які завдали державі збитків майже на ₴2 мільйони

З початку квітня поточного року за фактами браконьєрства на воді відділом дізнання поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкрито 43 кримінальних провадження. За попередніми підрахунками, правопорушники завдали державі шкоди на суму близько 2 мільйонів гривень. У рамках відкритих кримінальних проваджень тривають слідчі дії.

У період нересту поліція Полтавської області спільно з Полтавським рибоохоронним патрулем, прокуратурою, Держпродспоживслужбою, Державною екологічною інспекцією Центрального округу та працівниками національних та регіональних ландшафтних парків вживають максимум заходів щодо припинення протиправної діяльності на воді та недопущення незаконного вилову риби у водоймах області.

Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, повідомив: «Працівники обласного Главку та територіальних підрозділів поліції Полтавщини, у співпраці з представниками інших правоохоронних відомств, приділяють особливу увагу захисту водних біоресурсів під час їх природного відтворення. Із початку квітня вже припинено протиправну діяльність десятків браконьєрів, які завдали державі збитків майже на два мільйони гривень. Зокрема, підрозділами дізнання, у співпраці з водною поліцією, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкрито 43 кримінальних провадження за фактами незаконного зайняття рибним добувним промислом. У п’яти провадженнях особам вже повідомлено про підозри. А три обвинувальні акти скеровані до суду. По решті кримінальних проваджень слідчі дії тривають. За зібраними матеріалами призначені судово-інженерно-екологічні експертизи, за висновками яких будуть прийняті відповідні процесуальні рішення щодо притягнення фігурантів до юридичної відповідальності».

Також очільник обласної поліції Полтавщини зазначив, що вилучену рибу передано за призначенням, про що складені відповідні акти.

Нагадаємо, з 1 квітня цього року на водоймах Полтавської області заборонена навігація для маломірних суден, окрім військових і поліцейських. Також, заборонено вилов риби шляхом промислового, любительського та спортивного рибальства.

Шановні громадяни!

Якщо ви стали очевидцями порушення правил рибальства та реалізації риби – повідомляйте цю інформацію за номерами: 102.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Управління превентивної діяльності ГУНП в Полтавській області,

відділу дізнання ГУНП в Полтавській області

та сектору поліцейської діяльності на воді (м. Кременчук)