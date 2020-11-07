На Полтавщині судитимуть злочинну групу підозрювану у виготовлені та збуті метамфетаміну

Угруповання під керівництвом кримінальних ватажків налагодило діяльність нарколабораторії з виготовлення сильнодіючих наркотичних засобів та розповсюдження їх на території Полтавської області.

Викрили зловмисників оперативники внутрішньої безпеки НПУ.

Наразі усім фігурантам угруповання вже вручено підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Наркоділкам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. // Вартові еспресо