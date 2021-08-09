Суд звільнив з-під варти «титушку», обвинуваченого у вбивстві журналіста Веремія

Шевченківський суд Києва 9 серпня 2021 року звільнив з-під варти Павла Бялая, якого обвинувачували у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія. Йому обрали новий запобіжний захід – нічний домашній арешт.



Про це повідомляє Адвокатська дорадча група у Фейсбуці.

На засіданні колегія розглядала клопотання прокурора про продовження арешту для Бялая. Однак суддя ухвалила рішення змінити запобіжний захід і вирішила, що нічного домашнього арешту буде достатньо.

Нагадаємо, Павла Бялая звинувачували у вбивстві В’ячеслава Веремія. За версією слідства, він стріляв в автомобіль таксі, в якому їхав журналіст у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року. “Тітушки”, серед яких був обвинувачуваний, зупинили таксі, витягли з нього Веремія та його колегу Олексія Лимаренка.

“Тітушки” побили чоловіків, а потім вистрелили у Веремія. Слідство вважає, що в журналіста стріляв інший учасник злочинної групи – Джалал Алієв. Однак Алієв зараз переховується.

Бялая, крім вбивства, звинувачують у груповому хуліганстві, замаху на скоєння злочину, перешкоджанню мітингів, незаконному поводженню зі зброєю. За версією слідства, він – права рука Юрія Крисіна, який координував “тішушок” під час Революції Гідності. // Діло