На Полтавщині викрито схему ухилення від сплати податків на ₴180 млн.

Підприємства ухилилися від сплати податків у сумі близько 30 млн грн.

Податкова міліція у Полтавській області припинила діяльність центру мінімізації платежів в бюджет, який надавав послуги з ухилення від сплати податків та виведення у «тінь» грошей підприємствам Полтавської, Київської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби України.

За версією слідства, група мешканців Полтавщини з використанням підконтрольних підприємств налагодили імпорт матеріалів (металопрокат, труби, трикотажні полотна тощо).

«З метою формування незаконного податкового кредиту з ПДВ фактично використані для виготовлення товарів матеріали документально реалізовувалися в адресу таких підприємств, а отримані за це на рахунки кошти знімалися готівкою через банківські установи та поверталися замовникам, за виключенням 10% від перерахованих коштів, які слугували винагородою за протиправні послуги», — йдеться у повідомленні.

Таким чином, за інформацією правоохоронців, протягом 2018 – 2020 років проконвертовано понад 180 млн грн., а підприємства ухилилися від сплати податків у сумі близько 30 млн грн.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці вживають заходи для притягнення фігурантів справи до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, 3 грудня Служба безпеки України викрила у Херсонській області факти організації схеми систематичного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. // LB.ua