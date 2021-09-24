В Кривом Роге обнаружена растрата государственных средств на миллион гривен, — ДФС

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Налоговая милиция установила, что должностным лицом структурного подразделения Криворожского городского совета, в течение февраля-марта 2020 года, на территории города Кривой Рог совершено растрату имущества в особо крупных размерах, а именно средств бюджета города Кривой Рог в сумме 785 545 грн.

Руководитель упомянутого Департамента обеспечил перечисление средств на основании акта приемки оказанных услуг одной из компаний, которая выполняла работы по ремонту улиц, при том что работы были выполнены не в полном объеме.

Директору Департамента вручено уведомление о подозрении по ст. 191 УК. Продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности всех причастных и установления общей суммы убытков.

Досудебное расследование продолжается.

Близько мільйона бюджетних коштів розтрачено службовою особою Криворізької міської ради. Співробітники ГСУ ФР ДФС… Posted by Державна фіскальна служба України on Friday, September 24, 2021

Как сообщалось, ранее Государственная фискальная служба уличила структуры российской компании в нанесении убытков государственному бюджету на сумму более 1,3 млрд грн.