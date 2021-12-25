На Хмельниччині затримали зловмисника, який зґвалтував неповнолітню одеситку

Затримали підозрюваного завдяки спільним зусиллям поліцейських Хмельниччини та Одещини. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Злочин було скоєно ще в липні 2017 року у м. Одеса. Тоді двоє невідомих зґвалтували 13-річну дівчинку. Після скоєного вони зникли.

На пошуки зловмисників були кинуті значні сили правоохоронців. Одного із них затримали у 2019-му році. Інший продовжував переховуватись, «гастролюючи» Україною. Та вчора, 23 грудня, завдяки спільним зусиллям поліцейських двох областей його затримали в м. Шепетівка, де він останнім часом проживав у співмешканки.

26-річний одесит підозрюється за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) та ч. 3 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області