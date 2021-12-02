Зловмисник викрав у рівнянки понад 10 тисяч гривень за «встановлення» лічильника для дитини війни

Невідомий чоловік, який представився працівником газової служби вселяв довіру: був охайно одягнутий, грамотно спілкувався, із текою в руках, а найголовніше — повністю назвав дані господині квартири.

Поліцейські з’ясували, що 29 листопада чоловік завітав спочатку у сусідню квартиру, а потім прийшов і до 92-річної рівнянки. Запевнив жінку, що їй за 700 гривень може бути встановлений новий лічильник, і в подальшому, як дитина війни за газ вона не платитиме зовсім.

Псевдогазовик взяв вказані гроші, обійшов помешкання і сказав, що прийде наступного дня. Так і зробив та почав оглядати лічильник, попросивши пенсіонерку в іншій кімнаті перевірити, чи гріють батареї. Коли ж жінка повернулась, то чоловік поспішив до виходу.

Невдовзі господиня побачила, що із шафи у вітальні зникли її заощадження: 10 тисяч гривень.

Потерпіла одразу звернулась до поліції. У рамках кримінального провадження оперативники проводять розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника.

Правоохоронці також звертаються до громадян бути обачними та не впускати до оселі незнайомих громадян.

Відділ комунікації поліції Рівненської області