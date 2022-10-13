Організація псевдореференудуму на Луганщині – повідомлено про підозру чотирьом місцевим мешканкам

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом громадянкам України, які брали участь в організації та проведенні псевдореферендуму на Луганщині. Їм інкриміновано посягання на територіальну цілісність та недоторканність України та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що в листопаді 2018 року 61-річна жінка прийняла присягу «депутата народної ради лнр ІІІ скликання» та обійняла посаду «заступника голови громадської палати лнр». У подальшому, підозрювана взяла участь у створені т. зв. «громадського штабу з проведення незаконного референдуму» та стала його членом, у ході чого здійснювала заходи з агітації на підтримку проведення фейкового заходу. Також вона проголосувала за прийняття т. зв. «Закону «О референдуме лнр по вопросу о вхождении в состав российской федерации на правах субъекта рф» і постанову про призначення такого «референдуму».

Крім того, в середині вересня 2022 року троє мешканок Луганщини погодились взяти участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Луганської області.

Так, підозрювані обійняли псевдопосади голови «територіальної виборчої комісії м. Первомайськ», голови «територіальної виборчої комісії м. Лисичанськ» і секретаря «територіальної виборчої комісії м. Антрацит та Антрацитівського району» відповідно.

Досудове розслідування здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури