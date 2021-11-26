В Умані затримали чоловіка, який жорстоко побив пенсіонера

За побиття 61-річного чоловіка, уманчанину загрожує до десяти років позбавлення волі. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Подія сталася 21 листопада у селі Полянецьке Уманського району. 61-річний чоловік разом зі співмешканкою та її 27-річним сином випивали, а потім між чоловіками виник конфлікт. Молодий чоловік почав бити пенсіонера кулаками по голові. Унаслідок побиття потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер. Мертвим у ліжку його виявив сам зловмисник, який повідомив про те, що сталося до поліції та у всьому зізнався.

Наразі слідчими, за процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури, правопорушнику оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області