На Полтавщині взято під варту молодика, підозрюваного у вбивстві 19-річного миргородця

За клопотанням слідчих, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, Миргородський міськрайонний суд обрав 20-річному жителю Миргорода запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Нагадаємо, 24 травня, близько 21-ї години, у Миргороді, у провулку Данила Апостола, біля міської загальноосвітньої школи, виник конфлікт між двома юнаками 20-ти та 19-ти років. 19-річного миргородця у непритомному стані доставили до миргородської центральної районної лікарні, де згодом він помер у реанімації.

Поліція, за процесуальним керівництвом миргородської окружної прокуратури, повідомила 20-річному молодикові про підозру в умисному спричиненні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(за інформацією Миргородського райвідділу поліції)