На Полтавщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні 11-річної дитини

Про зґвалтування 11-річної дівчинки повідомила у відділ № 2 Полтавського районного управління поліції її мама. Оперативники та слідчі, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, встановили, що до злочину причетний сусід потерпілої. Наразі фігурант затриманий. Тривають слідчі дії.

Максим Євграфов, начальник відділу № 2 Полтавського районного управління поліції:

«Отримавши 28 квітня від 37-річної місцевої жінки інформацію про злочин, ми, під процесуальним керівництвом прокуратури, миттєво провели оперативно-розшукові та слідчі дії, в ході яких встановили, що до зґвалтування малолітньої дитини причетний 25-річний сусід потерпілої. Наразі фігурант затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу».

За попередньою версією слідства, 25-річний місцевий чоловік підійшов до 11-річної дівчинки, яка проводила дозвілля на вулиці, біля свого місця проживання, та завів її в нежилий будинок, де здійснив відносно дитини насильницькі дії.

За даним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розслідується кримінальне провадження, відкрите за кваліфікуючими ознаками ч.4 ст. 152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування малолітньої дитини). У разі доведення судом вини фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією відділу № 2

Полтавського районного управління поліції області)