На Полтавщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні жінки

На Полтавщині слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Решетилівської окружної прокуратури, повідомив про підозру 29-річному жителю одного із сіл Кобеляцької громади у скоєнні зґвалтування 34-річної жінки.

За попередньою інформацією слідства, вранці 1-го листопада, в смт. Білики на місцеву жінку, що поверталась із роботи додому, напав невідомий чоловік, який, із застосуванням сили, вчинив дії сексуального характеру. Про вчинення злочину поліцію повідомив випадковий очевидець. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та наряди поліції. Отримавши необхідну інформацію, на затримання злочинця був орієнтований весь особовий склад Полтавського райуправління поліції.

Артем Родигін, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавської області, повідомив: «В ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські відділення поліції №2, за прикметами, наданими потерпілою та очевидцем, швидко встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився житель одного із сіл Кобеляччини, 1991 року народження. Наразі фігурант затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу».

У кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України, призначено ряд експертиз. Досудове розслідування здійснюється відділенням поліції № 2 Полтавського районного управління. У разі доведення вини судом підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією відділення поліції №2 (м. Кобеляки)