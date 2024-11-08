У Миколаєві водія, який збив на смерть жінку і втік, розшукали за допомогою системи відеонагляду

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Миколаєві водій збив на смерть жінку і втік, однак правоохоронцям вдалося його розшукати. Про це повідомляє місцева поліція.

Ввечері, 6 листопада, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в мікрорайоні Мала Корениха водій невідомого транспортного засобу скоїв наїзд на пішохідку та зник з місця пригоди. Від отриманих травм 49-річна жінка померла в кареті швидкої медичної допомоги.

На місці пригоди поліцейські вилучили фрагменти від транспортного засобу та розпочали пошуки водія. Вже за кілька годин правоохоронці – у тому числі за допомогою записів камер відеонагляду, які підʼєднанні до системи “Безпечне місто” – встановили транспортний засіб, на якому скоїли ДТП, та розшукали водія.

Ним виявився 46-річний чоловік, який, керуючи автомобілем Opel Combo, скоїв наїзд на жінку та втік з місця. Після скоєння ДТП він приїхав додому в один з населених пунктів Ольшанської селищної територіальної громади.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нині йому оголосили про підозру та найближчим часом обиратимуть запобіжний захід.

Досудове розслідування триває. // LB.ua