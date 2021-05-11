В Кривом Роге уголовник после убийства женщины спрятался у родственников

9 мая в полицию поступило сообщение об убийстве женщины в одном из домов поселка Полтавка. На месте происшествия правоохранители выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый 53-летний сожитель умершей.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского районного управления полиции.

Как выяснили правоохранители, во время употребления алкоголя между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и ударил женщину в грудь.

От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник скрылся к родственникам, где его и задержали правоохранители.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч 1. ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Следователи устанавливают все обстоятельства дела. Орудие преступления изъяли и направили на экспертизу. // krlife.com.ua