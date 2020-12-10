На Полтавщині злочинна група продавала авто з підробленими документами та ID-номерами

У незаконному продажу легкових автомобілів іноземного виробництва з фіктивними документами, а також підробленими номерами вузлів та агрегатів підозрюють чотирьох жителів Полтави. Поліція встановила щонайменше 5 успішних оборудок, які спільники здійснили протягом 2020 року.

Іван Вигівський, начальник поліції Полтавщини, повідомив:

«Протиправну діяльність злочинної групи 10 грудня припинили оперативники карного розшуку та слідчі поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, із залученням батальйону поліції особливого призначення та оперативно-технічних служб ГУНП. Встановлено, що фігуранти промишляли продажем легкових автомобілів з підробленими вузлами й агрегатами, а також технічними паспортами та довіреностями на транспортні засоби. Чотирьох полтавців затримали під час чергового продажу іномарки під виглядом вживаного автомобіля. Спільники купували на території України автомобілі, якими заборонено користуватися на законних підставах. Як правило, це нерозмитнені транспортні засоби або ті автомобілі, які перебувають у розшуку. Надалі, використовуючи закриті Телеграм-канали, шахраї замовляли за певну суму коштів виготовлення підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. А коли документи були готові, під них виготовляли металеві пластини з номерними позначеннями кузовів автомобілів та кустарним способом у гаражах та боксах вварювали їх замість справжніх номерних позначень. Після того, як автомобіль був готовий до продажу, його виставляли на популярних Інтернет-ресурсах із заниженою ціною, що приваблювало покупців. Встановлено щонайменше 5 фактів реалізації таких автомобілів до різних регіонів України».

Наразі в рамках кримінальних проваджень, відкритих за ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу), ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, тривають санкціоновані обшуки. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(за інформацією Слідчого управління поліції області)