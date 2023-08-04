На Полтавщині на одержанні хабара викрито чергового начальника військкомату

За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону на одержанні неправомірної вигоди викрито начальника Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, полковник вимагав та одержав неправомірну вигоду за зняття з військового обліку транспортного засобу одного із товариств, яке здійснює господарську діяльність у Полтавській області.

Правоохоронці затримали посадовця військкомату.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП в Полтавській області за оперативного супроводу УСБ України в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора