на полтавщині поліція встановила підозрюваного у серії інтернет-шахрайств

У шахрайських оборудках підозрюють 25-річного мешканця Полтави з кримінальним «досвідом». Фігуранту вже повідомлено про підозру у вчиненні 4 шахрайств, вчинених під виглядом продажу товарів через Інтернет-ресурси. Поліція встановлює його причетність до інших аналогічних злочинів.

Як повідомив начальник полтавського райуправління поліції Петро Скічко, слідчі та оперативники вийшли на слід зловмисника під час реалізації заходів в рамках відкритих за фактами шахрайств кримінальних проваджень.

Петро Скічко зазначив:

«Слідчі зібрали докази причетності фігуранта щонайменше до 4 злочинів, жертвами яких стали мешканці різних областей України. Ми також з’ясували, що полтавець вже був засуджений судом Волинської області за вчинення шахрайств. На даний час фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому судом запобіжного заходу».

За даним фактом слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за частиною 2 статті 190 (Шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Триває комплекс слідчих дій та оперативних заходів.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУ поліції)