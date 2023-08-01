Трьом депутатам Київради оголосили підозри в ухиленні від військової служби
Вони не проходили службу, при цьому один із них отримував за неї гроші.
Трьом депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби. Також підозру отримав один помічник київського депутата.
ДБР встановило, що чотири військовослужбовці однієї з військових частин територіальної оборони впродовж року не зʼявлялися на військову службу. Натомість вони організували для себе відрядження до Київської військової держадміністрації, повідомили в Бюро.
“При цьому один з депутатів навіть отримував грошове забезпечення із частини, де нібито проходив службу”, – йдеться у повідомленні.
Прізвищ депутатів у ДБР не назвали.
За даними Руху Чесно, станом на весну 2023 року 27 депутатів Київради обліковувалися як військовослужбовці, які воюють. // LB.ua