До 8 років ув’язнення загрожує жителю Житомирщини за ножове поранення матері

17 лютого слідчі Житомирського районного управління завершили розслідування травмування 73-річної жительки села Моделева. Поліцейські зібрали докази причетності до цього діяння 51-річного сина потерпілої. Чоловіка того ж дня було взято під варту. Нині обвинувальний акт скеровано до суду.

Події відбувалися у грудні минулого року. Уранці до поліції надійшло повідомлення про ушпиталення до лікарні 73-річної жительки Потіївської громади. У жінки медики діагностували проникаюче поранення черевної порожнини з ураженням внутрішніх органів.

На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група Житомирського РУП. Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження жінка отримала у своєму домоволодінні від власного сина. Чоловік прийшов до неї та почав вимагати гроші. У ході конфлікту він схопив ножа, травмував ним матір та пішов геть. Через кілька годин потому поліцейські розшукали його за місцем проживання.

Відтак слідчі повідомили 51-річному жителю села Моделева про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Ухвалою суду йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після проведення усіх необхідних слідчих дій правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду.

Відповідно до чинного законодавства за скоєння умисного тяжкого тілесного ушкодження обвинуваченому може загрожувати від 5 до 8 років ув’язнення.

Житомирське районне управління поліції