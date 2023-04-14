на полтавщині поліція затримала фігуранта розбійного нападу на жінку

Співробітники Лубенського райвідділу поліції оперативно встановили та затримали 20-річного мешканця Лубенщини, який підозрюється у розбійному нападі на місцеву жительку. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

До Лубенського районного відділу поліції 13 квітня, близько 16:20, надійшло повідомлення від старости села Литвяки, що на 81-річну місцеву мешканку скоєно розбійний напад.

Євгеній Карпець, начальник Лубенського районного відділу поліції, зазначив: «Отримавши повідомлення про злочин, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група підрозділу. Під час проведення першочергових слідчих та розшукових дій поліцейські з’ясували, що на територію домогосподарства потерпілої зайшов чоловік, який наніс жінці тілесні ушкодження та заволодів її грошовими коштами. Після нападу на жінку правопорушник втік. Потерпілу 81-річну місцеву мешканку госпіталізовано до Лубенської лікарні. Наразі фігуранта, причетного до злочину, встановлено. Ним виявився місцевий чоловік, 2002 року народження, який раніше мав проблеми із законом. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за кваліфікуючими ознаками частини 4 статті 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом, чоловікові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Лубенського РВ поліції)