На Полтавщині слідчі повідомили про підозру жінці, яка вдарила ножем співмешканця

Жительці Миргородського району вручили підозру у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень співмешканцю. Чоловіка 1998 року народження у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Подія сталася 13 квітня близько 22:00 в одному з населених пунктів Сенчанської громади Миргородщини. На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група поліції, оперативники карного розшуку та спеціалісти-криміналісти.

Олександр Мелашенко, начальник відділення №2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції, повідомив:

«Під час першочергових слідчих дій встановлено, що місцева мешканка 1987 року народження завдала ножового поранення співмешканцю під час конфлікту. Слідчі повідомили жінці про підозру в умисному спричиненні тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу».

Слідчі підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Миргородського райвідділу поліції)