Тернополянка віддала гроші аферисту, щоб дізнатися про майбутнє

За консультацію жінка перерахувала зловмиснику 6 тисяч гривень.

Оголошення про послуги ворожбита потерпіла знайшла в соцмережі.

Вона написала йому повідомлення та замовила так звану послугу передбачення майбутнього і консультацію. Аферист попросив передоплату на картку, опісля чого мав вийти на відеозв’язок. Однак, передбачення не сталося: жінка не отримала жодної інформації, а зловмисник заблокував її номер та повідомлення в мережі. Тернополянка звернулася до поліції з заявою про шахрайство.

Правоохоронці перевіряють усі обставини події й закликають громадян бути обачнішими. Не перераховуйте кошти невідомим за різні сумнівні послуги та товари! Не надавайте конфіденційні дані банківських карток та не переходьте за посиланнями, які надають незнайомці для оплати.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області