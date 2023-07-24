На Полтавщині судитимуть злочинну група шахраїв, які продавали неіснуючі автомобілі

Зловмисники під ширмою вигаданої автомобільної компанії, через відомі онлайн-платформи, продавали нібито конфісковані іномарки за вигідною ціною. Занижену вартість виставлених на продаж транспортних засобів пояснювали тим, що вона визначена рішенням суду. Досудовим розслідуванням встановлено щонайменше 14 покупців, які перерахували шахраям гроші. Серед них, зокрема, військові та волонтери, які хотіли придбати легкові автомобілі та пікапи для використання в зоні бойових дій.

Шахрайську схему викрили оперативники Полтавського управління внутрішньої безпеки ДВБ Національної поліції України спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, із залученням батальйону поліції особливого призначення поліції Полтавщини. Правоохоронці встановили причетність до Інтернет-шахрайств п’ятьох мешканців Кременчука, віком від 24 до 26 років.

Генерал поліції уточнив:

«Для створення враження легальної діяльності спільники створили сайт фіктивного підприємства та розробили типовий електронний договір про доставлення й продаж автомобілів, який надсилали клієнту в месенджер. А також обіцяли внести інформацію про укладену угоду до відповідного реєстру. З кожного клієнта брали передоплату у розмірі від 10 до 50 % від загальної вартості транспортного засобу (залежно від його марки та року випуску). Гроші надходили на банківські картки, оформлені на підставних осіб. Розмір матеріальної шкоди, завданої ошуканим клієнтам, перевищує півмільйона гривень».

Під час санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів у Києві та Кременчуці слідчі вилучили кілька десятків мобільних телефонів, банківські картки різних фінансових установ, більше сотні сім-карт, ноутбуки, планшети, документи, гроші, флеш-накопичувачі, автомобіль MERSEDES-BENZ та інші речові докази.

Слідчі з’ясували, що обман не обмежувався однією передоплатою. Після транзакції псевдоменеджери компанії телефоном повідомляли клієнтові про невдалу попередню операцію та необхідність повторного перерахування коштів за реквізитами, вказаними в електронній угоді. Таким чином, в окремих випадках, спільникам вдавалося отримати від покупця майже всю обумовлену суму.

«Обвинувальний акт відносно організатора, трьох членів злочинної групи та одного співучасника їх злочинної діяльності скеровано до Автозаводського районного суду міста Кременчук. Лідеру організованої групи, окрім шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України), інкримінують придбання та зберігання без передбаченого законом дозволу вогнепальної зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України), а також вчинення правочину з незаконно одержаними коштами (ч. 1 ст. 209 КК України)», – зазначив Євген Рогачов.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Слідчого управління обласної поліції)