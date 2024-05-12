На Полтавщині у ДТП загинув неповнолітній велосипедист

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 травня близько 13:00 при в’їзді до міста Решетилівка Полтавського району. Поліція встановлює обставини події.

За попередньою версією слідства, водій автомобіля «Lexus», 1994 року народження, зіткнувся із неповнолітнім хлопцем, 2010 року народження, який рухався на велосипеді. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітній отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до місцевої лікарні. На жаль, від отриманих травм підліток помер.

За даним фактом слідчим обласного управління поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)