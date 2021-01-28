На Одещині поліцейські притягнули до відповідальності чоловіка за домашнє насильство над 13-річним сином

На 43-річного правопорушника склали адміністративний протокол за ч.1 ст.173-2 КУпАП. Також терміновим заборонним приписом чоловіку заборонили будь-які контакти із сином впродовж десяти діб.

Про подію поліцейських сповістили лікарі, до яких звернувся 13-річний хлопець. З’ясувалося, що його батько напідпитку почав сперечатися з підлітком та у розпалі сварки кілька разів вдарив того в живіт і по обличчю. Хлопчик отримав легкі забої, зараз він вже повернувся з медзакладу додому.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з правопорушником, роз’яснили неприпустимість подібних дій та нагадали про правову відповідальність за домашнє насильство. Згідно з законодавчими нормами, на перший раз відносно батька склали адміністративний протокол, але якщо ситуація повторюватиметься систематично, його притягнуть до кримінальної відповідальності.

Шановні громадяни, не замовчуйте фактів домашнього насильства! Якщо ви стали жертвою або свідком подібних протиправних дій, не зволікайте і телефонуйте на спецлінію «102». Також в Україні за номером 1547 функціонує урядова гаряча лінія, на якій надають психологічні консультації та підтримку постраждалим, і чат-бот МВС https://t.me/police_helpbot в Telegram.

Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області