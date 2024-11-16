Військовий блогер ошукав підписників під час збору коштів для підрозділу ЗСУ

У липні 2022 року чоловік написав на своїй сторінці, що має можливість придбати пʼять мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 мільйони гривень. Терміновість й важливість збору обґрунтував тим, що вони допоможуть військовим у боях під Ізюмом.

Як зʼясували слідчі Нацполіції, певну частину коштів чоловік залишив собі. Мова йде про щонайменше 350 тисяч гривень, привласнених зі зборів. Про це свідчить рух коштів по його приватних карткових рахунках, до даних якого правоохоронці отримали санкціонований доступ під час розслідування.

Поліцейські виявили зловмисника у Вінниці за місцем його проживання і оголосили йому про підозру за шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 3 ст. 190).

Слідство триває. Незабаром підозрюваному буде обрано запобіжний захід.

Національна поліція України