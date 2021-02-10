«Під час обшуку у приміщенні на Тверському тупику поліцейські вилучили кілька одиниць зброї та гранати», – Андрій Крищенко

Усі ці предмети будуть направлені на експертизу. Загалом із вказаної адреси до територіального управління поліції запрошено більше ста осіб. З ними проводять процесуальні дії.

Нагадаємо, сьогодні близько 15-ї години на спецлінію 102 до столичної поліції надійшло повідомлення про збір невідомих осіб на перехресті вулиць Іоанна Павла II та Перспективної, що в Печерському районі столиці.

«Як тільки ми отримали повідомлення, що дві групи осіб зібралися біля приміщення на Тверському тупику, на виклик виїхали додаткові резерви правоохоронців, які забезпечили правопорядок та провели першочергові слідчі дії. Зокрема у результаті обшуку в приміщенні правоохоронці вилучили декілька одиниць зброї та гранати, які направлено на дослідження. Буде встановлюватися їх походження та мета зберігання. Окрім того, до територіального управління поліції запрошено більше ста осіб, із якими проводять процесуальні дії», — зазначив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Готування до кримінального правопорушення) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації події.

Відділ комунікації поліції Києва