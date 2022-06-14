На Вінниччині затримали «гастролершу», яку підозрюють у вчиненні серії крадіжок

Останній злочин 33-річна жителька Дніпропетровської області вчинила 13 червня в м. Гайсин. З офісного приміщення зловмисниця викрала мобільний телефон. Раніше її неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за вчинення пограбувань та крадіжок.

За попередньою інформацією слідства, зловмисниця прийшла до одного із місцевих підприємств під приводом пошуку роботи.

Скориставшись відсутністю людей в одному із робочих кабінетів, вона викрала мобільний телефон. Жінку затримали протягом кількох годин на одній із вулиць Гайсина.

Її підорюють у вчиненні ще кількох крадіжок на території Вінницької області.

Правопорушниця затримана та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області