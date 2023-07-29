У Житомирі поліцейські затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем

29 липня близько 14:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що на вул. Небесної Сотні невідомий чоловік поводиться агресивно та погрожує оточуючим ножем. На місце події прибули нацгвардійці, які патрулювали у мікрорайоні.

Чоловік не відреагував на вимогу правоохоронців припинити правопорушення та кинути ніж. Він спробував напасти на військовослужбовця. Після попереджувальних пострілів нацгвардієць змушений був зупинити нападника, поранивши його.

Чоловікові одразу надали першу допомогу та викликали «швидку». Нині він у лікарні, загрози його життю немає. Встановлено, що це місцевий житель 1986 р.н.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції. Слідчі затримали правопорушника у порядку ст. 208 КПК України.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 4 ст. 296 (Хуліганство), ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Триває з’ясування всіх причин та обставин події. Буде призначено низку експертиз, у тому числі й щодо вживання чоловіком речовин, що впливають на поведінку.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Відділ комунікації поліції Житомирської області