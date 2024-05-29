Правоохоронці Одещини викрили диверсанта ФСБ, який підпалював електропідстанції

Фігурантну вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Вирішується питання щодо оголошення підозри ще одному. Обом загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Подія сталась у квітні на території Болградського району Одещини: зловмисник облив п’ятьма каністрами бензину дві електричні підстанції, які забезпечують електроживлення восьми населених пунктів. Таким чином він мав знеструмити сотні житлових будинків, лікарень, теплогенеруючих підприємств, гідроспоруд та об’єктів газопостачання.

У рамках провадження, розпочатого слідчими за ознаками ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України – диверсія, вчинена в умовах воєнного стану, співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу обласної поліції разом з працівниками Болградського районного відділу поліції, спільно з СБУ, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури провели ряд розшукових заходів для встановлення причетних до злочинів осіб.

«Диверсії на об’єктах, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, вчинив 36-річний житель Одещини, якого найняв 42-річний громадянин однієї із сусідніх держав, завербований федеральною службою. Виконавця ми затримали в Одесі. Організатор втік за кордон і буде оголошений у розшук», – розповіли оперативники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області.

Правоохоронці вилучили низку речових доказів причетності фігурантів до вчинених злочинів, зокрема ємності від пального, автомобіль, на якому вони пересувалися, одяг та інші.

Матеріали слідчими поліції були передані за підслідністю слідчим СБУ, які на підставі зібраних правоохоронцями доказів, повідомили затриманому фігуранту про підозру за вищезгаданою статтею, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також планується заочно повідомити про підозру іноземцю та оголосити його у міжнародний розшук.

Обом диверсантам загрожує довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

ГУ Національної поліції в Одеській області