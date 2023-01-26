За нанесення ножового поранення у Павлограді затримали 38-річного чоловіка

Під час сварки чоловік поранив 39-річного місцевого жителя у груди та втік з місця злочину. Потерпілого доставили до лікарні.

Злочин стався 24 січня близько 14:10 біля одного із супермаркетів по вул. Степового Фронту міста Павлограда. До поліції надійшло повідомлення, що каретою швидкої допомоги з ножовим пораненням у груди до лікарні доставили чоловіка. Поліцейські Павлоградського районного відділу поліції встановили, що зловмисник завдав опоненту ножове поранення у груди та втік. Перехожі викликали медичних працівників.

Поліцейські встановили особу зловмисника – ним виявився 38-річний місцевий мешканець. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя злочину – ніж, вилучили на місці злочину та направили на експертне дослідження.

Слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції