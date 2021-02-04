Прокуратура сообщила о подозрении «главе» одного из райсудов так называемой «ЛНР»
«Главе одного из районных судов города Луганска» сообщили о подозрении. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
По данным следствия, в октябре 2015 года подозреваемый возглавил районный суд так называемой «ЛНР» и начал осуществлять «правосудие» от ее имени.
«С целью поддержки оккупационного режима и функционирования псевдореспублики он участвует в деятельности оккупационной «судебной ветви власти», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в делах, которые рассматривает «судья», принимаются незаконные решения, противоречащие законодательству Украины и нарушают права украинцев.
При этом отмечается, что подозреваемый продолжает судейскую деятельность и в настоящее время.
Подозреваемый был объявлен в общегосударственный обыск. // РБК-УкраинаTweet